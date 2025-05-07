BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Suidlanders Gesels saam met Simon Roche en Marius Greyling, 24ste April 2025
SuidlandersMedia
SuidlandersMedia
1 follower
2 views • 4 months ago

Vreemde tydsberekening, dood en kalanders gebeurtenisse.


Hoeveel mense gaan verlei word deur die Mahdi?

Wie is die Mahdi?

Abdullah Hashem Aba Al Sadiq se hy is die Mahdi ( Moslems se messiah ) Volgens hom is hy ook die nuwe Pope. Hy se alle gelowe se mense MOET na hom luister.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donate to Suidlanders

https://www.suidlanders.org/international-donations-page


Suidlanders Website (English)

https://www.suidlanders.org


Suidlanders Webwerf (Afrikaans)

https://www.suidlanders.co.za


Suidlanders YouTube

https://www.youtube.com/@suidlanders384


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skakel na die video soos bespreek:

https://www.youtube.com/watch?v=sMaTWl3yJ2c&t=2s

Keywords
simon rochesuidlandersmarius greyling
