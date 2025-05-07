Suidlanders Gesels saam met Simon Roche en Marius Greyling, 24ste April 2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Vreemde tydsberekening, dood en kalanders gebeurtenisse.
Hoeveel mense gaan verlei word deur die Mahdi?
Wie is die Mahdi?
Abdullah Hashem Aba Al Sadiq se hy is die Mahdi ( Moslems se messiah ) Volgens hom is hy ook die nuwe Pope. Hy se alle gelowe se mense MOET na hom luister.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skakel na die video soos bespreek: