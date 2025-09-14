Rey Momo y su Carnaval | Ponce Puerto Rico

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
El Rey Momo se remonta a la antigua Grecia donde Momus era el dios de la sátira, la burla y la crítica despiadada. O sea, un parrandero lenguilargo que fue expulsado del Monte Olimpo por fiestero. Y claro terminó en las Américas como rey de Carnavales.
