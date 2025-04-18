IEC (SEG12) AGENDA 2030 "NEXTGEN" Healthcare Standardization Opportunities In Human Augmentation, Geoengineering, Cognitive Science, GMO Food VIA nanotechnology-Biotechnology & ICT

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
(2022)Bio-Digital Convergence Standardization (IEC SEG 12 Webinar) | IEC zoom Sessions
https://www.iec.ch/node/269541
Day #1https://iec.zoom.us/rec/share/LXNnRavWaBlvPenkH63skY8xh_JYKJYsNVxMTwwjmtx1oqzA99MbBIrTLLRx9WAI.7UDeeDxNTCq0WHy7
.
Day #2https://iec.zoom.us/rec/share/WqK-wmrAgNjnht-0mYtVcduk8bTInNfsHnw7TjZYC1vTnBKSzyRm_FoNskcMnCI.VCrUmDOZ8I3s7y7K
.
(2022) ISO Standardization
Foresight Framework
Trend Report Biodigital Convergence Nanotechnology
https://www.iso.org/publication/PUB100470.html
.
6G Nanotechnology for Environmental Monitoring https://search.brave.com/search?q=6g+environmental+monitoring+nanotechnology&source=android&summary=1&conversation=d71c3bf28e330c7bcec03d
.
Agenda 2030 Biodigital Convergence Standardization
https://www.iec.ch/basecamp/bio-digital-convergence-standardization-opportunities
.
https://x.com/Imbackbitches45/status/1904952116856176952?t=OrlFNcS8XDWk5DaCN3wWZw&s=19
BIODIGITAL CONVERGENCE:
The guist of it all!
1. https://search.brave.com/search?q=biodigital+convergence+standardization+iec&source=android&summary=1&conversation=9d2d9d43879e87c46210df
.
2. https://search.brave.com/search?q=isreal+leading+the+bioconvergence+revolution&source=android&summary=1&conversation=010c5d2d8e4c3a0af06772
.
3. https://search.brave.com/search?q=Interconnecting+Molecular+and+Terahertz+Communications+for+Future+6G%2F7G+Networks&source=android