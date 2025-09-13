BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
(RU) Health Ranger Здоровый страж делится новой миссией, чтобы достичь и возвысить жизни миллиарда людей
Health Ranger Report
Health Ranger ReportCheckmark Icon
47795 followers
550 views • 4 days ago

Здоровый человек — это человек, который живет в гармонии с природой, использует натуральные лекарства, питается органически выращенной пищей, занимается самоподготовкой и самозащитой, ценит личную свободу и децентрализацию. В мире, где большие фармкомпании, правительства и международные организации лгут и манипулируют общественным мнением, крайне важно быть информированным и самостоятельно принимать решения о своем здоровье. Здоровье — это не только отсутствие болезней, но и состояние полного благополучия, которое достигается через естественные методы, такие как натуральные лекарства, здоровое питание, физические упражнения и духовное развитие.

