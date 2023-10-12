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HILLARY CLINTON SAID WE FUNDED THE TERRORISTS!
EARTH SHAKING NEWS
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134 views • 10/12/2023

HILLARY & WILL SOLD OUT AMERICA TO SUPPORT CHINA. HILLARY ADMITS IN THIS SHOCKING VIDEO WE FUNDED THE MUSIM TERRORISTS DAH! THIS VIDEO PROVES ALL THESE TRAITORS ARE ABOVE AMERICAS CORRUPT LEGAL SYSTEM. IT'S TOO LATE TO DO ANYTHING ABOUT THIS TREASON NOW. THE OCCULT ELITE ARE FAR MORE POWERFUL NOW AND WILL MURDER ANYONE WHO GETS IN THEIR WAY. THE JFK ASSASSINATION WAS THE LAST STOP GAB AND THEY BLEW HIS HEAD OFF. AMERICA DIDN'T WAKEUP THEN OR 9/11 AND NOW AMERICA MUST TAKE HER EVIL MEDICINE. AMERICA IS BEING DESTROYED RIGHT BEFORE OUR VERY EYES NOW WHILE STUPID AMERICANS WATCH CORRUPT SPORTS AND OTHER MIND NUMBING ENTERTAINMENT...PREP, ARMUP, PRAY AND GET READY TO FIGHT THESE EVIL BASTARDS ON THE DIRTY STREETS OF AMERICA...

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