Primavera; ¡La temporada ideal para Desintoxicar y Cuidar de tu Hígado!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
En la primavera 🌱 predomina el elemento madera, el cual esta asociado al hígado.
Por lo tanto, desintoxicarlo y tonificarlo es aun más beneficioso 🙌 ya que naturalmente se incrementa el metabolismo del mismo y por lo tanto puedes lograr obtener mayores beneficios.
Acompañane en el siguiente video en donde entro a detalle de las herramientas y cuidados que puedes aplicar para que tu limpieza y tonificación del hígado verdaderamente sean efectivas.
~~~~
Para mayores informes sobre nuestro suplemento herbal de limpieza de Hígado y vesícula biliar, visita el siguiente enlace: https://bit.ly/4dGpEDz 👈
~~~~
Videos/enlaces mencionados:
¡Todos necesitamos una limpieza intestinal profunda!
https://www.brighteon.com/68ad20b2-e742-404c-bb77-a53f505c3c65
Explicando los 2 Métodos de Desintoxicación del Hígado.
Reishi; ¡El Tónico Herbal Más Valorado de la Historia!
~~~~
Nuestros medios:
Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/ 👈👈
Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/
Blog: https://despertandosalud.com/
Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud 👈
Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.
Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin