Primavera; ¡La temporada ideal para Desintoxicar y Cuidar de tu Hígado!
Nutriólogo Hugo Robin
Nutriólogo Hugo Robin
11 views • 5 months ago

En la primavera 🌱 predomina el elemento madera, el cual esta asociado al hígado.

Por lo tanto, desintoxicarlo y tonificarlo es aun más beneficioso 🙌 ya que naturalmente se incrementa el metabolismo del mismo y por lo tanto puedes lograr obtener mayores beneficios.

Acompañane en el siguiente video en donde entro a detalle de las herramientas y cuidados que puedes aplicar para que tu limpieza y tonificación del hígado verdaderamente sean efectivas.

~~~~

Para mayores informes sobre nuestro suplemento herbal de limpieza de Hígado y vesícula biliar, visita el siguiente enlace: https://bit.ly/4dGpEDz 👈

~~~~

Videos/enlaces mencionados:

¡Todos necesitamos una limpieza intestinal profunda!

https://www.brighteon.com/68ad20b2-e742-404c-bb77-a53f505c3c65


Explicando los 2 Métodos de Desintoxicación del Hígado.

https://youtu.be/3NBFl-LDw6Y


Reishi; ¡El Tónico Herbal Más Valorado de la Historia!

https://youtu.be/imljY0N0RAw

~~~~

Nuestros medios:

Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/ 👈👈

Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/

Blog: https://despertandosalud.com/

Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud 👈


Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin

Keywords
desintoxicacionhugo robindespertando saludhigadoprimavera
