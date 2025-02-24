BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

"Prisoners Of War"; Palestinian POWs Speak, EP8: Ibrahim Abu Safiyeh
FreePalestineTV
FreePalestineTV
30 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • 6 months ago

Donate/Watch/Share elsewhere👇

https://www.FreePalestine.Video


Ibrahim Abu Safiyeh (30 years old) from the village of Beit Sira, Ramallah Governorate. A graduate of the Journalism and Media major, Political Science minor, from Birzeit University; and a non-regular student in the postgraduate track within the Israeli Studies major at Al-Quds University - Abu Dis. He was arrested twice; the first during the period 2016-2017 and the second during the period 2022-2024; and during his second period of detention, the Al-Aqsa Flood War began, which was reflected inside the Zionist prisons by tightening the conditions and repression of Palestinian prisoners and depriving them of the basic necessities of life, such as food, water and clothing. He was released on 6-8-2024. His wife, the freed prisoner Ikhlas Sawalha, was arrested during Ibrahim's second period of detention. He worked in journalism for the Palestinian Al-Hadath newspaper - in Palestine.


إبراهيم أبو صفية (30 عاماً) من قرية بيت سيرا قصاء محافظة رام الله. خريج تخصص الصحافة والإعلام فرعي العلوم السياسة من جامعة بيرزيت؛ وطالب غير منتظم في مسار الدراسات العليا ضمن تحصص الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس- أبو ديس. تم اعتقاله مرتين؛ الأولى خلال الفترة 2016-2017 والثانية خلال الفترة 2022-2024؛ وخلال مرحلة اعتقاله الثانية بدأت حرب طوفان الأقصى والتي انعكست داخل السجون الصهيونية بتشديد الأوضاع والقمع على الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية من طعام وماء ولباس. وتحرر بتاريخ 6-8-2024. وزوجته الأسيرة المحررة اخلاص صوالحة التي تم اعتقالها خلال فترة اعتقال إبراهيم الثانية. عمل في مجال الصحافة ضمن صحيفة الحدث الفلسطينية- في فلسطين. إبراهيم أبو صفية (30 عاماً) من قرية بيت سيرا قصاء محافظة رام الله. خريج تخصص الصحافة والإعلام فرعي العلوم السياسة من جامعة بيرزيت؛ وطالب غير منتظم في مسار الدراسات العليا ضمن تحصص الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس- أبو ديس. تم اعتقاله مرتين؛ الأولى خلال الفترة 2016-2017 والثانية خلال الفترة 2022-2024؛ وخلال مرحلة اعتقاله الثانية بدأت حرب طوفان الأقصى والتي انعكست داخل السجون الصهيونية بتشديد الأوضاع والقمع على الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية من طعام وماء ولباس. وتحرر بتاريخ 6-8-2024. وزوجته الأسيرة المحررة اخلاص صوالحة التي تم اعتقالها خلال فترة اعتقال إبراهيم الثانية. عمل في مجال الصحافة ضمن صحيفة الحدث الفلسطينية- في فلسطين.


Host: Fairouz Salameh

Camera and Edting: Salman Al-Khatib

Keywords
palestinegazawest bankprisonersal-aqsa flood
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy