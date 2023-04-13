BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'WW-2 CONCENTRATION CAMPS IN AMERICA!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
44 views • 04/13/2023

AMERICA HAS ALWAYS BEEN A CORRUPT COUNTRY. UNFORTUNATELY, MOST AMERICANS STILL HAVE NO IDEA JUST HOW BAD THINGS ARE BECAUSE THEY DON'T DO REAL RESEARCH. THE U.S. CORRUPT GOVERNMENT TORE DOWN MOT OF THESE CONCENTRATION CAMPS TO HIDE THEIR SINISTER EVIL. TODAY WE HAVE DHS FEMA CAMPS. SPORTS & ENTERTAINMENT ARENAS ARE DESIGNATED AS FEMA CAMPS. PUBLIC SCHOOLS ARE TOO. WE'VE BEEN IN A SOFT MARTIAL LAW SINCE 9/11 ALTHOUGH AMERICANS HAVEN'T REALIZED THIS. IT'S CRITICAL YOU AND YOUR FAMILY WAKEUP NOW! THE NUSE IS SLOWLY STRANGLING THE AMERICAN PEOPLE. IN THE DEAD OF NIGHT A SWAT TEAM COULD BUST DOWN YOUR DOOR FOR DOING NOTHING. OUR CORRUPT LEGAL SYSTEM PROTECTS THE CRIMINAL NOQ AND CONVICTS THE TRUTHER. PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

Keywords
militaryreligionpolicegovernmentlawpoliticiansarmyend timesdisastermicrochippatsy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy