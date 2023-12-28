Экстренное обращение учёного: Планета на грани самоуничтожения | Эгон Чолакян

Экстренное обращение учёного, ведущего специалиста в вопросах, связанных с изменением климата и национальной безопасностью Эгона Чолакяна (США)

В своем обращении Эгон Чолакян указывает на шокирующие факты резкого глобального изменения климата на Земле, нарастание в геометрической прогрессии климатических катастроф и аномалий по всему миру, которые в ближайшие годы могут привести всё человечество к неминуемой гибели.





Как сказал Эгон Чолакян: “Наша планета на грани самоуничтожения, и у человечества осталось всего несколько лет, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу”.

Исходя из сложившейся ситуации, Эгон Чолакян предлагает единственное возможное решение, которое приведёт к важным изменениям в мировом обществе, решениям назревших эволюционных задач и, главное, обеспечит в ближайшем будущем спасение человечества от глобальной климатической катастрофы.





Эгон Чолакян – квалифицированный физик элементарных частиц, сотрудничает с ведущей лабораторией физики элементарных частиц CERN, принимает активное участие в разработке новых технологических решений в рамках создания «Будущего кольцевого коллайдера» (FCC), ускорителя частиц. Также Эгон Чолакян участвует в миссии NASA NISAR. Эгон Чолакян является активным членом Международной ассоциации профессиональной подготовки аналитиков в сфере разведки, а так же профессионалом в области международного налогового права. Принимал самое деятельное участие в проекте президента Рейгана «Стратегическая оборонная инициатива». В общей сложности Эгон Чолакян работал с четырьмя президентами США. В своей текущей деятельности Эгон Чолакян сосредоточен на вопросах, связанных с изменением климата и национальной безопасностью.





➡️ Данное видео публикуется на нашем канале потому, что в нём содержится крайне важная информация о решении климатического кризиса, которая касается выживания всего человечества.





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