π. Θεόδωρος Ζήσης, " Φιλοπαπικές κοσμικές εκδηλώσεις σε Ι. Ναούς στη Θεσσαλονίκη (Πάσχα 2025)".

" Τίς ὑποστηρίζει καί συμμετέχει γνωστός καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, συνεργάτης τοῦ Μητροπολίτη". Τήν Κυριακή, 06 Ἀπριλίου (Ε΄ Νηστειῶν) 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) διέκοψε τήν σειρά τῶν μαθημάτων γιά τήν ἑνωτική ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439), τά ὁποῖα θά συνεχίσει, σύν Θεῷ, μετά τό Πάσχα, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (27 Ἀπριλίου). Παρουσίασε ὅμως τό ἐπεῖγον θέμα ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος μέ τίτλο: "Φιλοπαπικές κοσμικές ἐκδηλώσεις σέ Ἱερούς Ναούς τῆς Θεσσαλονίκης μέ συνεργασία τοῦ Δήμου καί τῆς Μητρόπολης". Στήν ἀρχή ἀναφέρθηκε στό ὅτι ἀφορμή γιά τήν ἐνασχόληση μέ τό θέμα στάθηκε ἐπιστολή ἐνοριτῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ἀχειροποιήτου πρός τόν Μητροπολίτη Φιλόθεο, στήν ὁποία διαμαρτύρονται, γιατί στό πρόγραμμα τῆς "Λατρευτικῆς Ἑβδομάδας", τήν ὁποία συνδιοργανώνουν κακῶς ἡ Μητρόπολη μέ τόν Δῆμο, τόν ὑποστηρικτή τῶν Gay Prides, ὑπάρχει καί ἐμφάνιση παπικῆς ἱσπανικῆς χορωδίας μέ μεσαιωνικούς παπικούς ὕμνους, πού προσβάλλει τόν καθαρά ὀρθόδοξο χαρακτῆρα τῆς ὀρθόδοξης λατρείας. Μετά τήν ἀνάγνωση τῆς ἐπιστολῆς τῶν ἐνοριτῶν ἀνέφερε καί ἄλλες ἀντιδράσεις Ὀρθοδόξων στό διαδίκτυο. Πρόσθεσε μάλιστα, παρουσιάζοντας τό πρόγραμμα τῆς "Λατρευτικῆς Ἑβδομάδας", ὅτι ἡ προσβολή τοῦ ἱεροῦ χαρακτήρα τῶν Ναῶν δέν περιορίζεται μόνον στήν Παναγία Ἀχειροποίητο, ἀλλά καί σέ ἄλλους Ναούς τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου ἐμφανίζονται χορωδίες καί ὀρχῆστρες. Αὐτές θά μποροῦσαν νά ἐμφανισθοῦν σέ ἄλλους χώρους καί ὄχι στούς Ναούς, τῶν ὁποίων ἡ ἱερότητα ἀπαιτεῖ νά ἀκούονται ὄχι μουσικά ὄργανα, ἀλλά ἀποκλειστικά καί μόνον διά τῆς ἀνθρωπίνης φωνῆς προσευχές καί ὕμνοι, καί νά τελοῦνται μόνον ἱερές Ἀκολουθίες καί Μυστήρια. Δυστυχῶς, μεταβάλλονται οἱ Ἱεροί Ναοί σέ κοσμικούς χώρους συναυλιῶν καί ἄλλων ἐκδηλώσεων, ὅπου ἀντί τῶν χειροτονημένων ἤ χειροθετημένων Κληρικῶν κυριαρχοῦν κοσμικοί τραγουδιστές καί μουσικοί. Διαβάζονται ἐπίσης σέ αὐτές κείμενα ἀσχέτων, ἀθέων καί διαβεβλημένων προσώπων. Τήν κακή ἀρχή αὐτῶν τῶν βλασφήμων ἐκδηλώσεων ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, πρό 15ετίας, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε μουσική συναυλία τοῦ τραγουδιστῆ Γ. Νταλάρα μέσα στόν κεντρικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν, στίς 12.12.2010, στήν ὁποία καί παρέστη, παρόντος καί τοῦ ἀποθανόντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου. Ἐσχολίασε τότε ὁ π. Θεόδωρος καί ἐπέκρινε αὐτή τήν ἐνέργεια μέ ἁγιοπατερική καί ἱεροκανονική θεμελίωση σέ ἄρθρο μέ τίτλο: "Βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν (12.12.2010). Κορυφαῖο γεγονός στήν κακή πορεία τῶν θεμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως", τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στό διαδίκτυο καί στό περιοδικό "Θεοδρομία" (12 [2010] 485-494). Στό τελευταῖο μέρος τοῦ μαθήματος ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε στόν καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χρυσόστομο Σταμούλη, ὁ ὁποῖος ἐπέκρινε ὅσους ἀντιδροῦν στήν ἐμφάνιση τῆς παπικῆς χορωδίας στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἀχειροποιήτου, ἰσχυρισθείς ἀνιστόρητα καί ἀθεολόγητα, ὅτι ὁ Παπισμός δέν εἶναι αἵρεση. Ὁ π. Θεόδωρος ἀνήρεσε αὐτόν τόν ἀντιεκκλησιαστικό καί ἀντορθόδοξο ἰσχυρισμό καί ἀναφέρθηκε καί σέ ἄλλες κακοδοξίες τοῦ ἐν λόγῳ καθηγητῆ, στενοῦ συνεργάτη τοῦ νέου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.