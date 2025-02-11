BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Протокол Лиланда Джонса от 2 февраля 2025 г. Leeland Jones School Meeting Minutes 2 February 2025
4 views • 7 months ago

ДОКУМЕНТ  с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1wOPlywoLP28pDewYUM1ulskyIjdH3W6y/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1aZIKXeO4vpLLisOpZjvoDtq0vf9mjLik/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1UI5tKnfxeTgOy1bM-y40NT5PYfzc-fCp/view?usp=sharing


Ориг. на англ

https://docs.google.com/document/d/10xhbWfMBaIh4uYbhoIFawvd78KttG8ps/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


АУДИОЗАПИСЬ mp3

https://drive.google.com/file/d/1kJw-payPJn4ZYJhF7oFmsoQh1JYwtZFI/view?usp=sharing

https://t.me/luchneba/14785


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты

“Всадники из Захарии 1:7,19 разбросали Божий народ (Иуду, Иерусалим и Израиля). Мы видим всадников также в 10-й главе Захарии, а затем в 12-й главе Захарии (Зах 12:3) мы видим, что Иерусалим будет “тяжёлым камнем.” Это пророчество продолжается в 14-й главе Захарии, где говорится о том, что Иерусалим будет окружён армиями (Зах 14:2). Именно тогда Его ноги встанут на Елеонской горе (Зах 14:4). Вот почему мы пристально следим за тем, как развиваются события в Израиле. Израиль должен стать слабым для того, чтобы войска окружили его. Израиль не проиграл ни одной войны, с тех пор, как в 1948-м году было создано современное государство Израиль. А в настоящее время Израиль проигрывает, чему радуются его враги. После прекращения огня в Газе и состоявшейся сделки с Хамасом по освобождению заложников десятки тысяч палестинских беженцев начали возвращаться в сектор Газа. То же самое происходит в Южном Ливане.


Летящий Свиток из Захарии 5:1 относится к 10 Заповедям и возвращает нас к теме нашего духовного состояния, о чём мы говорили в нашем послан ии на прошлой неделе. Мы надеемся, что нам будет дарован 15-й год! Нам были показаны два состояния сердца, из-за которых нам может быть не позволено войти в 15-й год: гордость и самоправедность. Езекии была дана болезнь из-за его гордости. Он возгордился после победы над Ассирийцами. А ведь Ассирийский стан был поражён рукою Божьего ангела (4 Цар 19:35, 2 Пар 32:22-25).  Иов, среди своих современников, был праведным человеком, “совершенным и справедливым” (Job 1:1 KJV “perfect and upright”, “непорочен, справедлив” Иов 1:1). Но его проблема была в том, что он думал о себе как о праведнике, и это привело его ко греху самоправедности. Все свои праведные поступки он ставил в заслугу себе самому, вместо того чтобы воздавать славу Господу Яхве (Иов 32:1, Иов 35:1) Мы надеемся, что мы все прислушаемся к этому предупреждению и раскаемся!”


“Разбросали” в Зах 1:19,21 - h2219 זרה - рассыпать, рассеивать; веять, разбрасывать, развеивать, просеивать; исследовать; быть рассеянным или разбросанным, быть раскинутым (о сети) (https://bible.by/strong-hebrew/2219/)


Возвращение палестинцев после прекращения огня в Газе

https://mir24.tv/news/16623547/desyatki-tysyach-palestincev-nachali-vozvrashatsya-na-sever-sektora-gaza-posle-prekrasheniya-ognya

https://www.bbc.com/russian/articles/ce8y6y872mno


Про 14 лет Апокалипсиса (2010-2024 гг) см. СХЕМЫ:


Вр. Шкала Царя https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ


7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Вр. шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y


Календарь Еноха на 2024 г

русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar

видео https://www.youtube.com/watch?v=MTJciewEAXk&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=39


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

