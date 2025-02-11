Протокол Лиланда Джонса от 2 февраля 2025 г. Leeland Jones School Meeting Minutes 2 February 2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
“Всадники из Захарии 1:7,19 разбросали Божий народ (Иуду, Иерусалим и Израиля). Мы видим всадников также в 10-й главе Захарии, а затем в 12-й главе Захарии (Зах 12:3) мы видим, что Иерусалим будет “тяжёлым камнем.” Это пророчество продолжается в 14-й главе Захарии, где говорится о том, что Иерусалим будет окружён армиями (Зах 14:2). Именно тогда Его ноги встанут на Елеонской горе (Зах 14:4). Вот почему мы пристально следим за тем, как развиваются события в Израиле. Израиль должен стать слабым для того, чтобы войска окружили его. Израиль не проиграл ни одной войны, с тех пор, как в 1948-м году было создано современное государство Израиль. А в настоящее время Израиль проигрывает, чему радуются его враги. После прекращения огня в Газе и состоявшейся сделки с Хамасом по освобождению заложников десятки тысяч палестинских беженцев начали возвращаться в сектор Газа. То же самое происходит в Южном Ливане.
Летящий Свиток из Захарии 5:1 относится к 10 Заповедям и возвращает нас к теме нашего духовного состояния, о чём мы говорили в нашем послан ии на прошлой неделе. Мы надеемся, что нам будет дарован 15-й год! Нам были показаны два состояния сердца, из-за которых нам может быть не позволено войти в 15-й год: гордость и самоправедность. Езекии была дана болезнь из-за его гордости. Он возгордился после победы над Ассирийцами. А ведь Ассирийский стан был поражён рукою Божьего ангела (4 Цар 19:35, 2 Пар 32:22-25). Иов, среди своих современников, был праведным человеком, “совершенным и справедливым” (Job 1:1 KJV “perfect and upright”, “непорочен, справедлив” Иов 1:1). Но его проблема была в том, что он думал о себе как о праведнике, и это привело его ко греху самоправедности. Все свои праведные поступки он ставил в заслугу себе самому, вместо того чтобы воздавать славу Господу Яхве (Иов 32:1, Иов 35:1) Мы надеемся, что мы все прислушаемся к этому предупреждению и раскаемся!”
“Разбросали” в Зах 1:19,21 - h2219 זרה - рассыпать, рассеивать; веять, разбрасывать, развеивать, просеивать; исследовать; быть рассеянным или разбросанным, быть раскинутым (о сети) (https://bible.by/strong-hebrew/2219/)
