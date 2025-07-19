Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (ΒΙΝΤΕΟ: https://rumble.com/v6wepza-the-freedom-of-immortal-soul-is-an-inalienable-gift-from-god.html ).





Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (παλαιότερο σχετικό βίντεο: https://rumble.com/v1korw3-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html ) ΠΟΥ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ https://rumble.com/v141531-konstantinos-vathiotis-reveals-antichrist-dictatorship-2022.html Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ https://rumble.com/vx6dxl-free-cyprus-now-2022-before-ukraine.html , ΘΕΟΜΗΝΙΑ https://rumble.com/v12ny5p-lockdowns-vaccines-masks-weaken-the-immune-system.html ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ https://rumble.com/v108dhb-freevolition-against-your-current-corruption-partners-against-your-lie-we-w.html ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ https://www.freevolition.gr/greece.htm ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ https://www.freevolition.gr/666.htm … ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html , https://rumble.com/v6u7tq7-digital-monitoring-identity-with-chip-of-the-antichrist-666.html … FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe ...





ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ https://rumble.com/v118337-oaed-genocite-2022.html , ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ https://rumble.com/v11i32n-harvard-university-study-the-masks-sick-us-because-proper-breathing-is-a-na.html , ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html , ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1lqot9-the-true-freedom-of-christ.html ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ "ΟΧΙ" ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)»... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://rumble.com/v6wepza-the-freedom-of-immortal-soul-is-an-inalienable-gift-from-god.html , https://www.brighteon.com/112ed5b7-bc40-46b9-834a-a4b5d34173cf , https://ugetube.com/watch/η-εν-χριστω-ελευθερια-τησ-αθανατησ-ψυχησ-μασ-ωσ-απελευθερωση-απο-τα-παθη-και-την-αμαρτια-ειναι-αναφα_VZh4mzvqGHT7tGx.html .