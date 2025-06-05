BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
NEUROMODULAÇÃO - A ESTRATÉGIA DA CLEPTOCORPORATOCRACIA.
Fritjof Persson
Fritjof Persson
13 views • 3 months ago

Sessão parlamentar em plenário no Uruguai, em 3 de junho de 2025.


O deputado Gustavo Alberto Salle Lorier, do partido Identidad Soberana, faz uma exposição em plenário após a visita, no último dia 30 de maio, do neurocientista Rafael Yuste (diretor do projeto cérebro), onde ele ratificou que a neuromodulação é uma realidade.


Gustavo Salle adverte a todos os políticos: a neuromodulação é uma arma desenvolvida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para controlar o ser humano.


📺 Rumble:


https://rumble.com/v6ub4o7-neuromodulao-a-estratgia-da-cleptocorporatocracia..html?mref=36f65j&mc=ebrql



💯 Vídeo traduzido para o português pela equipe da M-Power Translations.


🌐 Canal do Telegram:


https://t.me/mpowertranslations

