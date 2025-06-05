NEUROMODULAÇÃO - A ESTRATÉGIA DA CLEPTOCORPORATOCRACIA.

Sessão parlamentar em plenário no Uruguai, em 3 de junho de 2025.





O deputado Gustavo Alberto Salle Lorier, do partido Identidad Soberana, faz uma exposição em plenário após a visita, no último dia 30 de maio, do neurocientista Rafael Yuste (diretor do projeto cérebro), onde ele ratificou que a neuromodulação é uma realidade.





Gustavo Salle adverte a todos os políticos: a neuromodulação é uma arma desenvolvida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para controlar o ser humano.





