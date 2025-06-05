NEUROMODULAÇÃO - A ESTRATÉGIA DA CLEPTOCORPORATOCRACIA.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Sessão parlamentar em plenário no Uruguai, em 3 de junho de 2025.
O deputado Gustavo Alberto Salle Lorier, do partido Identidad Soberana, faz uma exposição em plenário após a visita, no último dia 30 de maio, do neurocientista Rafael Yuste (diretor do projeto cérebro), onde ele ratificou que a neuromodulação é uma realidade.
Gustavo Salle adverte a todos os políticos: a neuromodulação é uma arma desenvolvida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para controlar o ser humano.
