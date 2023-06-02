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DOCTORS EXPOSE MICROCHIP & DRUGS!
EARTH SHAKING NEWS
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191 views • 06/02/2023

IN THIS SHOCKING VIDEO DOCTORS CONFESS MEDICINES ARE NOTHING BUT POISON. THEY ALSO REVEAL HOW MICROCHIPS WILL TURN HUMANS INTO MACHINES. LISTEN CLOSELY TO WHAT THESE SATANIC DOCTORS ARE TELLING YOU. THEY'RE CREATING A FUTURE WHERE HUMANITY WILL BE ELIMINATED. THEY WILL PICK & CHOOSE WHO LIVES AND WHO DIES. IF YOU CARE ABOUT YOUR LOVED ONES YOU'LL SEND THIS EYE OPING VIDEO TO EVERYONE. BUT WAKEUP BECAUSE YOU ARE SLATED FOR ELIMINATION IN THE VERY NEAR FUTURE. WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH IT WILL BE TOO LATE TO SAVE YOUR SOUL. 

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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