Τουρκία - ΗΠΑ - Ισραήλ, ένα σκοτεινό μέλλον επιφυλάσσεται για τους Έλληνες 1-2-2025.

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση του αποκαλύπτει τους λόγους που η Τουρκία ευνοείται από το καθεστώς Τραμπ.

Ποιά η σχέση Τουρκίας - ΗΠΑ - Ισραήλ;

Πώς οι Έλληνες πνίγονται μέσα στην ίδια τους την απαξίωση προς την πατρίδα;

Ποιό το αύριο αν ο λαός μας δεν εγερθεί;