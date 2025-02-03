Τουρκία - ΗΠΑ - Ισραήλ, ένα σκοτεινό μέλλον επιφυλάσσεται για τους Έλληνες 1-2-2025.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση του αποκαλύπτει τους λόγους που η Τουρκία ευνοείται από το καθεστώς Τραμπ.
Ποιά η σχέση Τουρκίας - ΗΠΑ - Ισραήλ;
Πώς οι Έλληνες πνίγονται μέσα στην ίδια τους την απαξίωση προς την πατρίδα;
Ποιό το αύριο αν ο λαός μας δεν εγερθεί;