NEUROMODULATION - DIE STRATEGIE DER KLEPTOKRATOKRATIE.
Fritjof Persson
Fritjof Persson
15 views • 3 months ago

Plenarsitzung im Parlament Uruguays, am 3. Juni 2025.


Der Abgeordnete Gustavo Alberto Salle Lorier von der Partei Identidad Soberana hält im Plenum einen Vortrag nach dem Besuch des Neurowissenschaftlers Rafael Yuste (Direktor des Gehirnprojekts) am 30. Mai, bei dem dieser bestätigte, dass Neuromodulation Realität ist.


Gustavo Salle warnt alle Politiker: Neuromodulation ist eine von den Streitkräften der Vereinigten Staaten entwickelte Waffe, um den Menschen zu kontrollieren.


📺 Rumble:


https://rumble.com/v6uavut-neuromodulation-die-strategie-der-kleptokratokratie..html?mref=36f65j&mc=ebrql



💯 Video ins Deutsche übersetzt vom Team von M-Power Translations.


🌐 Telegram-Kanal:


https://t.me/mpowertranslations

neuromodulationdie strategie derkleptokratokratie
