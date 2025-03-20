BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
ENDING CHEMTRAILS, OUR BEAUTIFUL WORLD RETURNS! BLUE SKIES! GOD'S EARTH!
2Truth
2Truth
22 followers
2
269 views • 6 months ago

ETN SPECIAL, OUR BEAUTIFUL WORLD RETURNS! BLUE SKIES! GOD'S EARTH! ENDING THE CHEMTRAILS! ENDING THE SYSTEMS THAT POWER THEM! SOON ENOUGH ONE DAY THEIR WILL BE NONE OF THESE ABOMINATIONS SKYWARD ABOVE THAT PUNISH US FOR LIVING! GOD AND ALL THE FORCES UNDER HIM ARE ENDING! DAY BY DAY! KEEP UP THE RESISTANCE AGAINST IT!

ONE DAY, SOON, WE WILL NEVER AGAIN HAVE TO WORRY IF OUR SKIES WILL DIM. THEIR WILL BE NATURAL RAIN, BUT THEIR WILL BE THE BEAUTIFUL BREAK IN THE CLOUDS TO REVEAL THE BEAUTIFUL BLUE SKIES! GOD BLESS YOU!

Keywords
trumpamericaworldearthoath keepersfaitheventswarjusticehopecurrentscandalspatelbondi
