LAB SAMPLE: RADIOACTIVE URANIAM CHEMTRAILS! THAT'S NUCLEAR WEAPONS MATERIAL!
134 views • 5 months ago

RADIOACTIVE URANIUM CHEMTRAILS. THE SAME URANIUM USED IN NUCLEAR WEAPONS!

THE CALL TO THE ARMED FORCES, AND THOSE CAPABLE TO STOP THIS FORTHCOMING! IT HAS TO BE AS SPRAYING RADIO ACTIVE CHEMTRAILS IS AN ACT OF WAR!

WATCH THIS VIDEO FOR  AN IN DEPTH ANALYSIS OF WHAT ALL THIS ELEMENT INGREDIENTS IN THESE CHEMTRAILS ACTUALLY DO AND ARE INTENDED FOR! ALL THE ELEMENTS CLARIFIED FOR EASY VIEWING FOR CONFIRMATION OF WHAT IT IS IN THE CHEMTRAILS USING A CURRENT PERIODIC TABLE!

DAMNING EVIDENCE! SHARE WITH EVERYONE YOU KNOW, AS THIS AFFECTS EVERY SINGLE ONE OF US!

trumpamericaworldearthoath keepersfaitheventswarjusticehopecurrentscandalspatelbondi
