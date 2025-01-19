491 ♪ Ougenweide: "Till's Vermächtnis" (1976) ♬

Ougenweide

Zum Mitlesen:

Nun lieg' ich hier, ich Eul' und Spiegel

Mein Leben geht zu Ende

Den Spiegel hab' ich euch gezeigt

Damit ihr euch selbst erkennet

Der Eule Weisheit hab' ich auch

Hab' sie oft angewendet





Ich hab den Pfaffen damit genarrt

Den Fürsten, die Majestäten

Riss Honigdieben an dem Bart

Störte den Papst beim Beten

Bald wird dies alles zu Ende sein

Drum laß ich zurück das Spiegelein

Vielleicht könnt ihr's gebrauchen





Ein Pfaff tritt an Till's Sterbebett

Will ihn geistlich zur Ader lassen

"Bereue, Till, was du getan

Und nimm den rechten Glauben an

Eine süßen Tod wirst du sterben dann"

So spricht zu ihm der Gottesmann

"Und bist auch frei von Sünden."





"Ich will nicht frei von Sünden sein

Und der Tod, der bleibet bitter

Doch sag mir nur, wo ist dein Gott

Mag er nicht selber kommen

Vielleicht würd' er sich freuen dran

An alledem, was ich getan

Ich könnt einen Narren brauchen."





Der Priester weist auf das Kreuz, das er trägt

"Schau, ich hab' ihn hergetragen

"Oh, ist er schwach und kränker als ich

Daß sich ein Pfaff muß plagen

Ich hoff', dein Gott wird bald gesund

Ich brauche ihn in meinem Bund

Drei Ding' will ich noch wagen





Ich schneid den Pfaffen die langen Röcke ab

Die braucht der arme Mann im Winter

Satten Fressern schlag' ich den Dolch in den Hals

Mit dem sie in den Zähnen bohren

Und die, die ohnmächtig sind

Den Bauersmann, sein Weib und Kind

Will ich das Lachen lehren."





Till wurde zu Grabe gebracht

Er hat ein Testament gemacht

Darin er drei beschenket





Ein Teil gehört dem Pfaffenkreis

Ein anderer ist der Fürsten Preis

Der dritte gehört dem Bauern





Als man ihn in die Grube läßt

Die Bahre sich vom Seile löst

Steht aufrecht Eulenspiegel

Man sagt: "Laßt ihn nur aufrecht stahn

So wie er's alle Zeit getan

So soll er jetzt auch bleiben."





Bald bricht man Tills Kiste auf

Und findet Steine drin zu Hauf

Und keine Spur vom Golde





"Den Schatz stahl uns der Bauersmann!"

Das sagen Fürst und Pfaffen dann

"Dafür soll er uns büßen."





Soldaten werden aufgehetzt

Und auf die Bauern angesetzt

Um diese zu erschlagen





Tills Steine passen den Bauern gut

Man wirft sie auf die Fürstenbrut

Und die Pfaffen raffen die Röcke





Till Eulenspiegels letzter Streich

Macht zwar den armen Mann nicht reich

Doch hilft's ihm, sich zu wehren





Die Macht, der man sich meistens fügt

Hat hier doch einmal nicht gesiegt

Durch Eulenspiegels Erbe









































































