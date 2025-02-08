Τραμπισμός και Μέση Ανατολή. 8-2-2025

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση αναφέρεται στο απών εθνικιστικό κίνημα στην Ελλάδα, στον απόηχο του «Πατριωτικού» συνεδρίου στην Ισπανία. Εν συνεχεία, αναλύει τις προθέσεις του Τράμπ στην Μέση Ανατολή.

Κλείνει αναφωνώντας Μία Πίστης, Ένας Θεός, μία Πατρίδα, ένας λαός, ένα κόμμα, ένας αρχηγός, μία ιδεολογία και θα νικήσουμε!