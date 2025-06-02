Eine Software, die töten kann： Doku über die Firma ＂Palantir＂

"Unser Produkt kann zum Töten von Menschen eingesetzt werden", so der CEO Alex Karp über seine Firma "Palantir". Seine Firma hat die größte Datenanalyse-Software der Welt geschaffen: Sie ermöglicht es Ländern, ihre Bürgerinnen und Bürger umfassend zu überwachen. Derzeit unterstützt sie die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland. Hinter Palantir stecken Alex Karp, laut eigener Aussage Neo-Marxist und Linker, und Peter Thiel, Unterstützer von Donald Trump und offen rechts. Der Film "Watching You" von Klaus Stern ist eine Spurensuche über eines der machtvollsten Softwareunternehmen der Welt.





Aus der ARD-Mediathek (NDR): https://www.ardmediathek.de/video/ndr-kultur-das-journal/eine-software-die-toeten-kann-doku-ueber-die-firma-palantir/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS85OWYxZTdjMC0zNjQ2LTRlOWEtYmE5Zi0zM2IyYmE2NTUyMTI



