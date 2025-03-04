BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
POP STAR 100% DESTROYED BY VAX POISON INJECTIONS
ChestyP
ChestyP
69 followers
301 views • 6 months ago

"Sheeran, Anitta, Lavigne weigh in on vaccinations at concerts"

Sep 13, 2021

At the MTV VMAs, artists including Anitta, Madison Beer and Tinashe urge their fans to get vaccinated so they can stay safe and fully enjoy their concerts (Sept. 13)

https://www.youtubeDOTcom/watch?v=8tg62zBh9xg

###

"Anitta dançando ao som de ‘Bumbum Tam Tam’, comemorando a vacina contra a COVID-19 no Brasil. 💉✨"

https://www.youtubeDOTcom/shorts/QkXKxSGFSVA

###

https://x.com/Anitta

###

Anitta é internada para tratar endometriose em hospital de São Paulo | Primeiro Impacto (19/07/22)

Jul 19, 2022 #sbtnews #brasil

A cantora Anitta foi internada para tratar a doença ginecológica que descobriu ter há um mês. Ela afirma que está se preparando para realizar uma cirurgia. | #sbtnews #brasil

https://www.youtubeDOTcom/watch?v=tCfEFwRL-F8

Keywords
healthcancernflvaccinationvaccinemedicinebrazilendometriosisanitta
