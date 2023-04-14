CHIEF RUSSELL MEANS WARNING P-3

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SADLY, THIS IS THE LAST OF 3 VIDEOS WARNING LAKOTA CHIEF GAVE BEFORE HE PASSED AWAY OF CANCER IN 2012. I REALLY MISS RUSSEL'S WARNING. UNFORTUNATELY, WE HAVE VERY FEW TRUTHERS ALIVE. THE OCCULT ELITE HAVE ONE WAY OR ANOTHER SUICIDE THEM IN THE 74+ YEARS I'VE BEEN IN THIS GOD FORSAKEN PLANET. I HOPE YOU'LL SEND ALL 3 VIDEOS TO YOUR FRIENDS AND LOVED ONE'S. RICK DISABLED VIETNAM ERA VETERAN AND TRUTHER. WAKEUP! TIME IS GROWING SHORT FOR HUMANITY...