Сибирь: угроза для человечества | Эгон Чолакян

Срочное обращение Эгона Чолакяна ко всем разумным людям на планете.

В своём экстренном обращении Эгон Чолакян объясняет как Сибирь угрожает существованию всего человечества и почему об этом молчат мировые СМИ. Эгон Чолакян заявил, что существует две угрозы, которые ведут человечество к концу его существования — это космическое воздействие на нашу планету и гибель мирового океана. И сейчас перед мировым научным сообществом стоит задача срочно создать единый международный научный центр, объединить усилия и найти методы устранения обеих этих угроз, стоящих перед человечеством.





В своем срочном обращении ко всем разумным людям Эгон Чолакян подчеркнул, сегодня именно от каждого здравомыслящего человека, вне зависимости от его образования и специальности, зависит удастся ли нам предотвратить планетарную катастрофу. Сможем ли мы выжить? Это сейчас зависит от каждого человека, способного понять суть проблемы и действовать в соответствии с этим пониманием.





Эгон Чолакян отметил:

"Сегодняшний динамичный нагрев Сибири, происходящий в 2-3 раза быстрее остального земного шара, связан, прежде всего, с увеличением эндогенного тепла — тепла, идущего из недр планеты... Исследования, проведённые компетентными российскими учёными, показали, что в конце 1990-х годов в недрах Земли произошло беспрецедентное событие: ядро Земли совершило скачок — резкий сдвиг в северном направлении по линии от Западной Антарктиды к Западной Сибири, в частности, к полуострову Таймыр.

Это смещение привело к деформации всех слоёв мантии и асимметричному распределению тепла из недр Земли. В результате чего, под давлением ядра в сторону Таймыра, под Сибирью образовались глубинные магматические очаги, которые активно поднимают магму ближе к стыкам литосферных плит. Как следствие, уже сейчас под Сибирью нарастает тепло в верхних слоях мантии и тонкая литосферная кора начинает расплавляться магмой."





➡️ Данное видео публикуется на нашем канале потому, что в нём содержится крайне важная информация о решении климатического кризиса, которая касается выживания всего человечества.





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