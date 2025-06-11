BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

NEW REPORT REVEALS FIFTH PLANE ON 9-11 COVERED UP BY FBI❗
Children Are NOT Sex Toys!
Children Are NOT Sex Toys!
690 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
177 views • 3 months ago

VfB CONTENDS THAT THE EVENTS OF SEPTEMBER 11, 2001 AT BOTH NYC AND DC WERE A MOVIE IN THE SKY; THUS, NO REAL AIRPLANES


THAT DOES NOT MEAN THAT PHYSICAL DECOYS WEREN'T USED; FLIGHT 77 WAS REPLACED BY A MISSILE, YES⁉️


THE IPORTANT THING IS THAT THEY WILL TELL US ANOTHER COMPONENT OF THE LIE THAT THEY ARE PROMULGATING ✅


When will we know the truth?


BECOME A MEMBER:

https://www.youtube.com/channel/UCLdP3jmBYe9lAZQbY6OSYjw/join


FOLLOW OUR NEW CHANNELS:


Benny On The Block: https://www.youtube.com/@UC4c9dTJByint_q1wbYcDgGg

Benny's Brews: https://www.youtube.com/@UCi5WACV5ULvP58dvCOuPbbg


FOLLOW BENNY ON SOCIALS:

https://www.bennyjohnson.com/follow


CHECK OUT OUR MERCH:

https://shop.bennyjohnson.com/



Sign up for The Benny Newsletter:

https://www.bennyjohnson.com/newsletter


SUBSCRIBE TO THE PODCAST

https://www.bennyjohnson.com/thebennyshow


Source: https://www.youtube.com/watch?v=x1wzDn1BEac

Keywords
no planesseptember 11benny johnsondecoymulti pronged offensive9-11 narrative distractionmovie in the skyfifth plane
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy