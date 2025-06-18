© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Kya Karoon Ke Yaad Aati Hai Sunehri Jaliyan | Irfan Zafar Qadri | New Naat 2025
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
Kya Karoon Ke Yaad Aati Hai Sunehri Jaliyan ek jazbati aur roohani Naat hai jisme Muhammad Irfan Zafar Qadri ne jazbaat bhari aawaz mein Nabi Pak ﷺ ke Roza Mubarak ki yaad ko zinda kar diya hai.
Is pyari Naat ko suniye, mehsoos kijiye, aur share kijiye taake aur bhi dil is jazbe se roshan ho saken.
🌹 پیشکش: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
#KyaKaroonKeYaadAatiHai #SunehriJaliyan #IrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #NabiPakSAW #MadinaShareef #RozaRasool #IslamicStatus #Naat2025