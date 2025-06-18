BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Kya Karoon Ke Yaad Aati Hai Sunehri Jaliyan | Irfan Zafar Qadri | New Naat 2025
1 view • 2 months ago

Kya Karoon Ke Yaad Aati Hai Sunehri Jaliyan | Irfan Zafar Qadri | New Naat 2025

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Kya Karoon Ke Yaad Aati Hai Sunehri Jaliyan ek jazbati aur roohani Naat hai jisme Muhammad Irfan Zafar Qadri ne jazbaat bhari aawaz mein Nabi Pak ﷺ ke Roza Mubarak ki yaad ko zinda kar diya hai.

Is pyari Naat ko suniye, mehsoos kijiye, aur share kijiye taake aur bhi dil is jazbe se roshan ho saken.

🌹 پیشکش: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#KyaKaroonKeYaadAatiHai #SunehriJaliyan #IrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #NabiPakSAW #MadinaShareef #RozaRasool #IslamicStatus #Naat2025

jamia saeedia darul qurankya karoon ke yaad aati haisunehri jaliyan naatirfan zafar qadri naatmadina shareefroza
