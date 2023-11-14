Судья этого мира

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Каждый день количество катаклизмов на планете увеличивается. Сегодня как никогда всё цивилизованное сообщество должно сплотиться и найти решение, как выжить. И мы должны как человечество хотя бы дать повод. Если мы не дадим повод, то мир не изменится. А вот этот повод — это и является наше расположение, наше понимание и наша поддержка в действительности друг друга, наше стремление к выживанию. Если у нас нет стремления к выживанию, если мы подобны суицидникам, скажите, будет ли у нас шанс? Простой вопрос. Каждым своим решением мы вкладываем или в одну чашу, или в другую. Но чаши эти — это жизнь и смерть наших детей, наше будущее и будущее всего человечества. И именно мы решаем, что я сегодня смогу сделать для того, чтобы сохранить жизнь своим детям и миллиардам других детей? Что я сделал за сегодняшний день, и что я мог бы сделать, но не сделал, чтобы завтра не допустить этих ошибок, чтобы у всех у нас было будущее?
Источник: https://allatra.tv/video/sudia-etogo-mira