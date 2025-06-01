Животные в Книге Иова. Бегемот, Левиафан, Раав (Рахав). Протокол собрания школы Лиланда Джонса 18 мая 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
Ориг. англ
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч
Фрагменты
"Бегемот и Левиафан в 40-й и 41-й главах Иова.
• Такие существа как Бегемот и Левиафан описаны в Книге Иова очень подробно; оба представлены как очень могучие и ужасные, и их описание служит иллюстрацией того, что Яхве — это Тот, Кто контролирует силы хаоса и смерти.
• Бегемот: неукротимая сила на суше (на иврите это слово h930. Behemoth означает огромное животное или чудовище) В Иов 40:10-19 (Job 40:15-24 KJV https://biblehub.com/kjvs/job/40.htm)• Бегемот описывается как наземное животное, которое является одним из величайших/первоначальных Божьих творений. Сила Бегемота в его животе. Он машет своим хвостом, как кедром, он скрывается под тенистыми деревьями/в зарослях лотоса [https://bible.by/strong-hebrew/6628/], его не тревожат бурные воды, и он остаётся невозмутимым среди бедствий.
• Левиафан (Leviathan): хаотическая сила моря (на иврите означает "скрученный, свернувшийся, свитый")
• Последняя треть 40й главы и вся 41я глава Иова посвящены описанию Левиафана. (Job 41:1-34 KJV) Он описывается как морское чудовище, неуловимое, мощное, неукротимое, покрытое чешуёй, как непробиваемой бронёй, огнедышащее, с острыми зубами и сердцем, твёрдым, как каменный мельничный жёрнов.
• Иов 41:7 крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы твёрдою печатью; [Job 41:15 KJV His scales are his pride, shut up together as with a close seal. = Щиты его чешуи — его гордость/высокомерие/надменность, скреплённые плотно, как печатью. https://biblehub.com/kjvs/job/41.htm]
• Имя Левиафан связано с другим словом, происходящим от еврейского корня רָהַב rahav рахав, которое означает "бушевать/буйствовать" или "вести себя гордо/заносчиво/ высокомерно". Слово Раав (Rahab) в еврейском тексте употреблено при описании гордости и заносчивости, как наименование некого мистического чудовища, как поэтическое название Египта и также — моря.
• Иов 26:11 Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его. 12 Силою Своею волнует море и разумом Своим сражает его дерзость (Раав). 13 От духа Его — великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона. [Job 26:12 ESV By his power he stilled the sea; by his understanding he shattered Rahab. 13 By his wind the heavens were made fair; his hand pierced the fleeing serpent. = 12 Своей властью Он успокоил/унял море; Своим пониманием Он разбил/сокрушил Раава. 13 От его ветра/дуновения небеса сделались ясными/великолепными; Его рука пронзила/проткнула убегающего змея. https://biblehub.com/esv/job/26.htm]"
Календарь Еноха на 2025 г.
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Схема с 7-угольным Камнем (цикл дней/недель/лет)
Лиланд показывает её в видео New Sabbath Pattern - Smyrna and Philadelphia, Esthers Preperation
Отсчёт Омера - 50 дней
Отсчёт 50 недель как начало годового цикла начинается 1 неделю после Пятидесятницы
Недели Опресноков и Кущей не учитываются.
Также на схеме показан отсчёт 50 лет до Юбилейного года
См. также
Про Бегемота/Азазеля и Семъязу/Левиафана
Протокол 3 нояб 2024
Тартар и Зофос. Люцифер. Левиафан. Красный зверь. Саранча из кладязя бездны
Видео Лиланда (анг)
Samjaza Leviathan Abaddon Apollyon / Семъяза Левиафан Аваддон Аполлион https://vimeo.com/1030041642