Животные в Книге Иова. Бегемот, Левиафан, Раав (Рахав). Протокол собрания школы Лиланда Джонса 18 мая 2025 г.
Neba Luch
2 views • 3 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1qZi19dBTIB0_05BKeK-dgY6NgFr2vWvZ/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1LNW3SdCvSqfH3D_Dittx00SQVZXPLVXg/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1La41KpZv0EwS6qWsVlMi6cZ-nl5uF0yE/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1nPL_2Ms-PfrFSZbQ8nL9QcePNFkblwz_/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1MnlfgaqNGyi5JQfT0SKKFMqvr4Dn2HDc/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты


"Бегемот и Левиафан в 40-й и 41-й главах Иова.

• Такие существа как Бегемот и Левиафан описаны в Книге Иова очень подробно; оба представлены как очень могучие и ужасные, и их описание служит иллюстрацией того, что Яхве — это Тот, Кто контролирует силы хаоса и смерти.

• Бегемот: неукротимая сила на суше (на иврите это слово h930. Behemoth означает огромное животное или чудовище) В Иов 40:10-19 (Job 40:15-24 KJV https://biblehub.com/kjvs/job/40.htm)• Бегемот описывается как наземное животное, которое является одним из величайших/первоначальных Божьих творений. Сила Бегемота в его животе. Он машет своим хвостом, как кедром, он скрывается под тенистыми деревьями/в зарослях лотоса [https://bible.by/strong-hebrew/6628/], его не тревожат бурные воды, и он остаётся невозмутимым среди бедствий.

• Левиафан (Leviathan): хаотическая сила моря (на иврите означает "скрученный, свернувшийся, свитый")

• Последняя треть 40й главы и вся 41я глава Иова посвящены описанию Левиафана. (Job 41:1-34 KJV) Он описывается как морское чудовище, неуловимое, мощное, неукротимое, покрытое чешуёй, как непробиваемой бронёй, огнедышащее, с острыми зубами и сердцем, твёрдым, как каменный мельничный жёрнов.

• Иов 41:7 крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы твёрдою печатью; [Job 41:15 KJV His scales are his pride, shut up together as with a close seal. = Щиты его чешуи — его гордость/высокомерие/надменность, скреплённые плотно, как печатью. https://biblehub.com/kjvs/job/41.htm]

• Имя Левиафан связано с другим словом, происходящим от еврейского корня רָהַב rahav рахав, которое означает "бушевать/буйствовать" или "вести себя гордо/заносчиво/ высокомерно". Слово Раав (Rahab) в еврейском тексте употреблено при описании гордости и заносчивости, как наименование некого мистического чудовища, как поэтическое название Египта и также — моря.

• Иов 26:11 Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его. 12 Силою Своею волнует море и разумом Своим сражает его дерзость (Раав). 13 От духа Его — великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона. [Job 26:12 ESV By his power he stilled the sea; by his understanding he shattered Rahab. 13 By his wind the heavens were made fair; his hand pierced the fleeing serpent. = 12 Своей властью Он успокоил/унял море; Своим пониманием Он разбил/сокрушил Раава. 13 От его ветра/дуновения небеса сделались ясными/великолепными; Его рука пронзила/проткнула убегающего  змея. https://biblehub.com/esv/job/26.htm]"


Календарь Еноха на 2025 г.

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Схема с 7-угольным Камнем (цикл дней/недель/лет)

https://drive.google.com/file/d/0B-8Ecs0hswFZM0RHT00wZENURzg/view?resourcekey=0-e_psZtoPqMKzx_efgpVF5g


Лиланд показывает её в видео New Sabbath Pattern - Smyrna and Philadelphia, Esthers Preperation


Отсчёт Омера - 50 дней

https://youtu.be/ZZ4_ge4x8cM?list=PLXqaGD7sX9gbwQyjHqY-OixKutp-WhEeX&t=986

Отсчёт 50 недель как начало годового цикла начинается 1 неделю после Пятидесятницы

Недели Опресноков и Кущей не учитываются.

Также на схеме показан отсчёт 50 лет до Юбилейного года


Как включ. русск. субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0


См. также


Про Бегемота/Азазеля и Семъязу/Левиафана

Протокол 3 нояб 2024

Тартар и Зофос. Люцифер. Левиафан. Красный зверь. Саранча из кладязя бездны

https://cloud.mail.ru/public/XSqV/1LU7XQoZC

https://youtu.be/Dt0JdR0NSIA?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=186


Видео Лиланда (анг)

Samjaza Leviathan Abaddon Apollyon / Семъяза Левиафан Аваддон Аполлион https://vimeo.com/1030041642

egyptbehemothleviathanpentecostkrokodilsea monsterneba luchazazelrahabliland djonsfeast of weeksleeland jones in russianotkroveniejubilee yearvtoroe prishestvie iisusa hristakniga iovabegemotleviafandinozavry v bibliiraavanimals in the book of jobjivotnye v knige iova7 sided stonesabbath cycles
Related videos
More from Brighteon
