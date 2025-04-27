CHEMTRAILS: THE PROJECT IS CALLED SATAN (STRATOSPHERIC AEROSOL TRANSPORT AND NUCLEATON)

THUMBNAIL G-CFDO OVERHEAD 19M DISTANCE TWICE UNSAFE FLY REPORTED. THE BLACK DOT WITHIN THE D SHOULD NOT BE THERE IT OBSTRUCTS THE IDENTIFICATION

(CAMERA LENS FOCUSED AT CORRECT DISTANCE MARKED ON LENS BARREL BETWEEN 10M AND 15M LENGTH ABOVE)

WITHIN TWO MINS ON MY ARRIVAL HOME, TWO BUZZ OVERS LAST PASS OVER PERP HEADS 90 DEGREES FROM 170 DEGREES. BOTH LOW FLY BREACHES OVER MY HOME

I HAVE MADE WELL OVER 34,000 UNSAFE FLY REPORTS TO THE CAA, NOT ONE ACCOUNT HAS EVER BEEN ANSWERED

28/4/25 THE POLICE G-POLA NEARLY CRASHED INTO MY HOUSE 21:20HRS 10M DISTANCE ABOVE UNSAFE FLY REPORT: 38777, GROSS MISCONDUCT REF VANESSA JARDINE: 9369367, 22:32HRS POLICE G-POLA? NEARLY CRASHED INTO MY HOUSE UNSAFE FLY, GROSS MISCONDUCT REF JARDINE: 3763247

27/4/25 POLICE G-POLA? NEARLY CRASHED INTO MY HOUSE 00:43HRS UNSAFE FLY REPORT TO THE CAA: 38725, GROSS MISCONDUCT REF VANESSA JARDINE: 1051163, ASHLEY WALKER IN G-CWTT UNSAFE FLY REPORTED, G-BOHR TWO UNSAFE FLY, THE PILOT OF G-BOHR IS LORD KIRKHOPE (ONLY THE MOST STYLISH PAEDOPHILES GET KNIGHTED) TONY BLAIR, G-HALS NORTHUMBRIA HELICOPTERS UNAFE FLY, G-OJSD (JOHN SINCLAIR-DAY) UNSAFE FLY, USAF C17 QUAD ENGINE JET GLOBEMASTER JET DUMPS CHEMTRAILS OVERHEAD, G-BOHR NEARLY CRASHED INTO MY HOUSE 11:59HRS 10M DISTANCE ABOVE MANIAC DOING AT LEAST 100MPH UNSAFE FLY REPORT TO THE CAA: 38742, JAMES PRATT IN G-JDRD OVERHEAD TWICE UNSAFE FLY, G-CFDO (MELVYN HARRIS) OVERHEAD TWICE 20M DISTANCE UNSAFE FLY REPORTED, TREVOR PARISH IN G-BTAW UNSAFE FLY REPORTED

FREEMASON AIRCRAFT MOBBING/HARASSMENT STARTED WHEN I COMPLAINED TO NORTHUMBRIA POLICE COINCINDENTALLY ON THAT DAY, WHEN I VOICED CONCERN ABOUT DEMOCIDE THE CHEMTRAIL PHENOMENON

Homogenitus man made generated clouds

20 Years now stalked by Northumbria Police, even won a case against NPAS (former Chief Constable Winton Keenan) cleared of all wrong doing in Crown court (the Crown offered no evidence against myself) and cowards still terrorizing me. Been unlawfully arrested/sectioned (twice), imprisoned under the mental health act by Northumbria Police in an attempt to shut me up about chemtrails

Eleven Police units have been involved in my air harassment G-NEAU, G-TVHB, G-POLA, G-POLB, G-CPAS, G-POLX, G-POLV, G-POLZ, G-EMID, G-MPSB, AND G-POLS

18/7/23 20:55, 21:02 HRS LETTER HANDED IN FORTH BANKS POLICE STATION TO FRONT OFFICE ADMIN 5831, TO CHIEF CONSTABLE VANESSA JARDINE 7288 NORTHUMBRIA POLICE. ⁣REF: 14-06-23 Harvey

Dear Northumbria Police,

Yours,

Damian.

US weapons system SATAN: Stands for silent assassination through adaptive networks. Project soul catcher.

5G stalking. United States Patent Application: 20070139247 12, wherein the mobile vehicle is an aircraft