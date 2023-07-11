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'CRIME IN AMERICA EXPLODING!-
EARTH SHAKING NEWS
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308 views • 07/11/2023

IF YOU THINK FOR ONE MOMENT CRIME ISN'T EXPLODING IN AMERICA YOU HAVE TO BE ON DRUGS ON BRAINWASHED! I SCAN THE INTERNET EXERY DAY AND BELIEVE ME. IF THERE'S NO CRIME IN YOUR AREA RIGHT NOW IT'S COMING TO YOU! AS EVERYTHING EXPLODES IN PRICE THIS WILL CAUSE MORE PEOPLE TO ROBM RAPE AND MURDER OTHER HUMAN BEINGS. AMERICAS CORRUPT LEGAL SYSTEM ISN'T HELPING PUTTING CRIMINALS BACK ON THE STREETS HOUSE AFTER THE CRIME HAS BEEN COMMITTED. ON;Y A FOOL WOULD WAKE AROUND AMERICA WITHOUT ARMED PROTECTION NOW! AT LEAST CARRY PEPPER SPRAY ON A STUN GUN AT THE VERY LEAST. BY ALL MEANS DON'T GO OUT ALONE AND BY ALL MEANS HAVE A VIDEO RECORDING DEVICE WITH YOU. OTHERWISE, IT'S YOUR WORD VS THE CRIMINAL WHO WILL WIN 99% OF THE TIME IN CORRUPT AMERICA. WAKEUP NOW OR BE COUNTED IN THE MORGUE IN THE NEAR FUTURE...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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