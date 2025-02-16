Hemos caído en una tremenda trampa, la cual nos costará mucho salir.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Programa ESPECIAL - La Voz Casas Grandes de México
Entrevista del 12-2-25 conducida por el Profesor Alfredo Chacón
Invitados:
Santiago Caviglia de Argentina:
Consultor especialista en Estrategias, Conductas Humanas y en Procesos de Anti Corrupción.
Arturo Eduardo Rodríguez de México:
Docente y Licenciado en Derecho.
Gerardo Martínez García de México:
Licenciado en Derecho, abogado.
Tema:
¿Qué hay en común entre:
- El Presidente Trump,
- la Fundación Kennedy anti vacunas,
- el Presidente Milei,
- la Iglesia Católica (Universal) y su corrupto Vaticano, la Orden de los Templarios, la “Santa” Inquisición, la Orden de los Jesuitas, la Logia Masónica, la Secta de los Illuminati de Baviera y el traidor Sionismo,
- la “libertadora” Revolución Francesa y la "noble” comunista Revolución Rusa,
- la Primera y Segunda Guerra Mundial,
- Hitler con su fatal nazismo y la Gestapo,
- está actual Tercera Guerra Mundial donde se están implementando armas biológicas de experimentación génica (“vacunas” COVID),
- la “elegida del Señor” y “Sagrada” Iglesia Adventista del Séptimo Día,
- los líderes y referentes sociales de lucha anti agendas globalistas supra nacionales los cuales no se capacitan, se evaden y mienten, además de usar y traicionan a su propia causa,
- los científicos y médicos de investigación supuestamente comprometidos con la lucha anti poderes supra nacionales los cuales NO se atreven a reconocer sus limitaciones, carencias personales y los errores que han cometido,
- el fanatismo, las nocivas tendencias y campañas de propaganda de distorsión de la realidad y difamación generadas por la mayoria de dichos lideres y medios de comunicación independientes “anti globalistas”?