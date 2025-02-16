Hemos caído en una tremenda trampa, la cual nos costará mucho salir.

Programa ESPECIAL - La Voz Casas Grandes de México

Entrevista del 12-2-25 conducida por el Profesor Alfredo Chacón

Invitados:

Santiago Caviglia de Argentina:

Consultor especialista en Estrategias, Conductas Humanas y en Procesos de Anti Corrupción.

Arturo Eduardo Rodríguez de México:

Docente y Licenciado en Derecho.

Gerardo Martínez García de México:

Licenciado en Derecho, abogado.

Tema:

¿Qué hay en común entre:

- El Presidente Trump,

- la Fundación Kennedy anti vacunas,

- el Presidente Milei,

- la Iglesia Católica (Universal) y su corrupto Vaticano, la Orden de los Templarios, la “Santa” Inquisición, la Orden de los Jesuitas, la Logia Masónica, la Secta de los Illuminati de Baviera y el traidor Sionismo,

- la “libertadora” Revolución Francesa y la "noble” comunista Revolución Rusa,

- la Primera y Segunda Guerra Mundial,

- Hitler con su fatal nazismo y la Gestapo,

- está actual Tercera Guerra Mundial donde se están implementando armas biológicas de experimentación génica (“vacunas” COVID),

- la “elegida del Señor” y “Sagrada” Iglesia Adventista del Séptimo Día,

- los líderes y referentes sociales de lucha anti agendas globalistas supra nacionales los cuales no se capacitan, se evaden y mienten, además de usar y traicionan a su propia causa,

- los científicos y médicos de investigación supuestamente comprometidos con la lucha anti poderes supra nacionales los cuales NO se atreven a reconocer sus limitaciones, carencias personales y los errores que han cometido,

- el fanatismo, las nocivas tendencias y campañas de propaganda de distorsión de la realidad y difamación generadas por la mayoria de dichos lideres y medios de comunicación independientes “anti globalistas”?