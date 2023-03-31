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TRERRAL BLACKSTAR WARNING!
EARTH SHAKING NEWS
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185 views • 03/31/2023

YOU NEED TO FOLLOW TERRAL BLACKSTAR. I'VE BEEN FOLLOW TERRAL FOR A LONG TIME NOW AND FEEL HE'S ONE OF THE MOST IMPORTANT TRUTHERS ON THE PLANET. HIS REPORTS UNVEIL THE CONTINUOUS LIES OF OUR CORRUPT GOVERNMENT AND THE CIA MOCKINGBIRD LYING MEDIA. IF YOU'RE NOT PREPARING NOW TO LIVE OFF GIRD YOU'RE A FOOL. THE STOCK MARKET IS IN A SLOW CRASH AND COMING TO A HALT IN THE VERY NEAR FUTURE. A 100 MILLION+ ILLEGALS ARE NOW IN AMERICA. WHERE ARE THEY? 1,000'S OF THESE MILITARY AGE MEN ARE BEING TRAINED ON U.S. MILITARY BASES. THE CATHOLIC CHURCH IS HIDING MANY OTHERS UNDER THE RADAR. WHEN OUR CORRUPT GOVERNMENT TUNS OFF ALL THE FREEBEES THESE ILLEGALS ARE GETTING THEY WILL COME AFTER YOU AND I. CHRISTIANS ARE ALREADY LABELED TERRORISTS NOW. THE GOAL IS TO ELIMINATE THE AMERICAN PEOPLE AND MAKE THE ILLEGALS THE NEW AMERICANS! IT'S TIME YOU WAKEUP AND REALIZE THE AMERICAN PEOPLE ARE THE ENEMY OF THE STATE NOW...SEND THIS VIDEO TO EVERYONE NOW...

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