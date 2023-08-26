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'TOTAL COLLAPSE BY 2025 WARNING!
EARTH SHAKING NEWS
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177 views • 08/26/2023

AMERICA IS BEING DESTROYED BY DESIGN BUT FEW HUMANS GIVE A DAMN! THE BIBLE DECLARES WHEN THEY CRY PEACE & SAFETY THEN SUDDEN DESTRUCTION SUDDEN ARRIVES. FEW HUMANS LEARN FROM DEADLY MISTAKES OF THE PAST BECAUSE HE OR SHE FAILS TO DO REAL RESEARCH...IT WILL BE NO DIFFERENT NOW THAT HUMANITY HAS ENTERED THE TRIBULATION. I'VE RESEARCHED THE BIBLICAL SCRIPTURES FOR 50 YEARS AND I WARN YOU FROM THIS POINT FORWARD HUMANITY IS GOING TO THROUGH THROUGH PURE HELL. HUMANITY HAS TO LEARN THE HARD WAY AND THAT THEY WILL FROM THIS POINT FORWARD. PREP, PRAY & GET THE HELL OUT OF THE WAY. ALL OF US HAVE A DEADLY TARGET ON OUR BACKS NOW...

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