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'INSANE ELITE WANT TO MURDER 7 BILLION NOW HUMANS WAKEUP!.
EARTH SHAKING NEWS
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107 views • 12/05/2023

GEORGIA GUIDE STONES DECLARED ONLY 500 MILLION HUMANS ALLOWED ON PLANET EARTH BEFORE THEY BLEWUP THEIR OWN ICON DAH! WHAT THE DEADLY COVID VACCINES COULDN'T ACCOMPLISH WORLD WAR 3 WILL. THE WORLD IS IN A SLOW FREE FALL TO KEEP HUMANITY ASLEEP. CRIME IS EXPLODING THROUGHOUT THE WORLD NOW. MILLIONS OF ILLEGALS ARE FLOODING INTO WESTERN COUNTRIES TO DESTROY THEM! SHOCKINGLY, THE AVERAGE PERSON IS MORE CONCERNED ABOUT BIG SCREEN TV'S AND WATCHING INSANE ENTERTAINMENT. THE BIBLE DECLARES A VEIL OF DELUSION WILL BE CAST OVER HUMANITY IN THESE END TIMES WE'RE NOW LIVING IN AND YES IT'S HAPPENING RIGHT NOW. YOU BETTER WAKEUP NOW BEFORE THE ELITES EVIL HENCHMEN AND WOMEN COME TO DRAG YOU OFF TO A FEMA CAMP WHERE YOU'LL BE MURDERED...WAKEUP!

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