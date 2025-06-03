BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
3 Din Hain Na Eid Ky | 1 Jorra Hi Kafi Hai | Peer Ajmal Raza Qadri Emotional Bayan
3 Din Hain Na Eid Ky | 1 Jorra Hi Kafi Hai | Peer Ajmal Raza Qadri Emotional Bayan

http://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📖 Description:

Peer Ajmal Raza Qadri sahab ka dil ko chu lenay wala paighaam:

"Sirf 3 din ki Eid hai, 1 jorra bhi kaafi hai... magar kisi bhai ka khayal karna zaroori hai jo khareed nahi sakta!"


🕌 Eid sirf naye kapray pehnne ka naam nahi...

💕 Eid hai khushi baantnay ka, mohabat phailanay ka, aur zaruratmand ka khayal rakhne ka naam!


⚠️ Is Eid par apne wardrobe se zyada kisi ghareeb ke chehre ki muskurahat ka sochiye...


🎙️ Bayan by: Peer Ajmal Raza Qadri

📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran


📌 Hashtags:

#EidKaPaigham #PeerAjmalRazaQadri #JamiaSaeedia #Eid2025 #1JorraKaafiHai #EidReminder #IslamicMessage #EidUlAdha #SharingIsCaring #MuslimUnity

peer ajmal raza qadrieid ul adha 2025jamia saeediaeid ka paighameid special bayanislami taaleememotional islamic bayan1 jorra kaafi haieid ka jorraghareeb ka khayaleid message 2025
