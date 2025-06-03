© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
3 Din Hain Na Eid Ky | 1 Jorra Hi Kafi Hai | Peer Ajmal Raza Qadri Emotional Bayan
http://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📖 Description:
Peer Ajmal Raza Qadri sahab ka dil ko chu lenay wala paighaam:
"Sirf 3 din ki Eid hai, 1 jorra bhi kaafi hai... magar kisi bhai ka khayal karna zaroori hai jo khareed nahi sakta!"
🕌 Eid sirf naye kapray pehnne ka naam nahi...
💕 Eid hai khushi baantnay ka, mohabat phailanay ka, aur zaruratmand ka khayal rakhne ka naam!
⚠️ Is Eid par apne wardrobe se zyada kisi ghareeb ke chehre ki muskurahat ka sochiye...
🎙️ Bayan by: Peer Ajmal Raza Qadri
📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📌 Hashtags:
