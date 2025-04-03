BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Das auserwählte Volk [FTAOL]
From Truth And Other Lies
From Truth And Other Lies
12 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
103 views • 5 months ago

"Auserwählt" - die Frage ist doch, wer, wieso und wozu jemand so ein Volk auserwählen sollte...

Horst Mahler sagte mal treffend, dass sie "das Nein zum Leben sind" und genau so verhalten sie sich auch.


Die genannten Dinge sind leicht überprüfbar und lange kein Geheimnis mehr.

Jedoch können sie trotzdem weiterhin ihre kranken Ideologien ausleben, weil die Völker sie es tun lassen und sogar noch mithelfen.

Es ist kein Muss oder Naturgesetz abartige Dinge zu tun, die man nicht will.

Doch wer selbst korrupt und ignorant ist, hilft bei der Zerstörung von allem gerne mit.


Dieselbe Thematik betrifft Politiker, trotz allem was war, bekommen sie Aufmerksamkeit, Geld und Macht - warum?

Und warum wird ihr Schwachsinn auch noch umgesetzt?


Es gibt so viele Beweise und Aussagen, wir haben so viel miterlebt und es reicht immer noch nicht, um diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten?


Manche sagen, es wäre alles zu spät, aber wie Andreas oft sagte "Nein, ist es nicht", denn so lange wir hier sind und wir bekämpft werden, ist noch alles offen und die letzte Schlacht ist nicht verloren.

Wenn es vorbei wäre, dann würde man sich überhaupt nicht mehr für uns Kritiker interessieren.


Deshalb ist es wichtig sie nicht gewähren zu lassen, sondern einen Punkt zu setzen, der nicht überschritten wird, ja sogar Boden zurückzugewinnen.


Danke an Andreas für die klaren Worte!


Beste Grüße,

FTAOL-Mirror


Weitere Seiten von uns:

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies


___

PDF Buch (Englisch) 1030 Verbannungen der Juden:

https://archive.org/details/TheCompleteListOfThe1030JewishExpulsionsInHumanHistory

(PDF kostenlos umwandelbar in Deutsch hier: onlinedoctranslator.com/de )


___

Videoempfehlung:


Augenzeugenberichte:

https://www.brighteon.com/47a3cc6b-2a5f-4b12-b753-c2b929dced95


Harte Fakten:

https://www.brighteon.com/e8b4e399-28dc-4b63-bd3d-443c606a7e3d


Ernst Z. Interview:

https://www.brighteon.com/8ba95fa7-1853-41a8-ae17-316ced8f887c


Bischof Williamson Interview:

https://www.brighteon.com/1d9861ac-54a6-4c81-852e-8021a8c282af


Lerne sie überall zu erkennen:

https://goyimtv.com/v/3268104903/Die-Juden-benennen--Englisch-mit-Deutschen-Untertiteln


Unzensierte Zitate aus dem Talmud:

https://goyimtv.com/v/3160188833/Der-Talmud---Unzensierte-Zitate---Von-Dancing-With-Demons-DWD


___

Zitat Maurice Samuel (8min49sek im Video):

https://duckduckgo.com/?q=maurice+samuel+quote+jews+destroyers&t=newext&iax=images&ia=images


Zitate Noel Ignatiev:

https://www.azquotes.com/author/33287-Noel_Ignatiev


Zitat von Ishmael Levitts:

https://fgcp.org/image/quote-ishmael-levitts

trumpfreedominterviewamericapodcastisraelnetanyahugermanyjewenglishdeutschlandeuropademokratiesubtitle
