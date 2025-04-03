Das auserwählte Volk [FTAOL]

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Auserwählt" - die Frage ist doch, wer, wieso und wozu jemand so ein Volk auserwählen sollte...
Horst Mahler sagte mal treffend, dass sie "das Nein zum Leben sind" und genau so verhalten sie sich auch.
Die genannten Dinge sind leicht überprüfbar und lange kein Geheimnis mehr.
Jedoch können sie trotzdem weiterhin ihre kranken Ideologien ausleben, weil die Völker sie es tun lassen und sogar noch mithelfen.
Es ist kein Muss oder Naturgesetz abartige Dinge zu tun, die man nicht will.
Doch wer selbst korrupt und ignorant ist, hilft bei der Zerstörung von allem gerne mit.
Dieselbe Thematik betrifft Politiker, trotz allem was war, bekommen sie Aufmerksamkeit, Geld und Macht - warum?
Und warum wird ihr Schwachsinn auch noch umgesetzt?
Es gibt so viele Beweise und Aussagen, wir haben so viel miterlebt und es reicht immer noch nicht, um diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten?
Manche sagen, es wäre alles zu spät, aber wie Andreas oft sagte "Nein, ist es nicht", denn so lange wir hier sind und wir bekämpft werden, ist noch alles offen und die letzte Schlacht ist nicht verloren.
Wenn es vorbei wäre, dann würde man sich überhaupt nicht mehr für uns Kritiker interessieren.
Deshalb ist es wichtig sie nicht gewähren zu lassen, sondern einen Punkt zu setzen, der nicht überschritten wird, ja sogar Boden zurückzugewinnen.
Danke an Andreas für die klaren Worte!
Beste Grüße,
FTAOL-Mirror
