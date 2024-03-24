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Зустріч спільноти народу Віче Від Роду до наРоду 16 березня 2024 року
00:00:05 – Вітання.
00:00:10 - Про самовизначення та волевиявлення
00:17:00 – Міжнародні конвенції про захист прав людини
00:26:45 – про медичний експеримент
00:32:44 – власний досвід написання волевиявлення жінки Світлани
00:36:30 – як писати волевиявлення
00:51:10 - відповіді на запити до посадовців від народу
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