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END TIME BIBLE ALTERATIONS EXPOSED!.
EARTH SHAKING NEWS
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104 views • 12/03/2023

THE INSANE DEVIL FLASHING MEGA PREACHERS HAVE LED HUMANITY DOWN A BROKEN PATH. THE TRUTH IS! HUMANS DON'T NEED A RICH MEGA PREACHER OR POPE TELLING HIM OR HER HOW TO FIND THEIR SPIRITUAL ROOTS. THE BIBLE CLEARLY SAYS TO STUDY AND FIND YOURSELF WORTHY OF TRUTH. ALTHOUGH THE BIBLE HAS BEEN ALTERED AND IMPORTANT BOOKS LIKE ENOCH LEFT OUT, ONE CAN STILL FIND THE TRUTH IN IT BY GOING TO THE ORIGINAL MANUSCRIPTS WITH THEIR ORIGINAL LANGUAGE AND THE TRUTH WILL BE DISCOVERED. THERE'S PLENTY OF HEBREW ENGLISH, ARMAIC AND GREEK AND LATAN TRANSLATIONS ONLINE TO RESEARCH. I BELIEVE WE WE ARE IN END TIME TRIBULATION AND VIRTUALLY ALL HUMANITY WILLBE DESTROYED. HOPEFULLY THERE IS A CATCHING AWAY FOR THOSE OF US WHO BELIEVE THE TRUE BELIEF IN YESHUA/JESUS. WAKEUP! TRULY EVIL TIMES HAVE ARRIVED ON THIS SATANIC EVIL PLANET...

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