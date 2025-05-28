BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Biotechnology: Genetically Engineered Pathogens 2010 - Moderna Covid-19 Patent #10,703,789 - gene therapy technology
Nonvaxer420
Nonvaxer420
222 followers
110 views • 3 months ago

Follow ByrdTurd here: https://x.com/Byrdturd86/status/1927541055869558907?t=j-gRkaCIiN2S1ZNxYYYR-Q&s=19

.

Biotechnology: Genetically Engineered Pathogens https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA556597.pdf

.

Moderna Covid-19 Patent #10,703,789 https://modernatx.com/patents

.

A microneedle vaccine printer for thermostable COVID-19 mRNA vaccines https://www.nature.com/articles/s41587-023-01774-z

.

Bioactive components conjugated to substrates of microneedle arrays

https://patents.google.com/patent/US20160271381A1/en

.

Development of COVID-19 vaccines utilizing gene therapy technology

https://watermark.silverchair.com/dxab013.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAA1MwggNPBgkqhkiG9w0BBwagggNAMIIDPAIBADCCAzUGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMHREhf7y28Dif5od6AgEQgIIDBmYJCwV79dmovRj8rUF75_5cmlIpmZDA9YpuOc9mAHT0IZW9MzcXjSmjR7k-R-H3nocmVKopv1zFiXe12Rpm9wUCMuMS3NLJRLoNCPeLoZ1303sArq2PPKW8KP53N_UqFRRfROINtmVpUNT1jIIr243B9_HS513Svv6FnFzUSQJIZVtWU4OtZ7ZQdcdZ1M1DxwqX5SjBWt96FWKuoP1eD22wOil-1DptwzajNQUq61O6zvn6czvFZgg2aiv06WlF0MbnBffQ-eAT4P6JBunZgUDhOcTcLiu6LWuWy87SAuhD0hJcGe0aGYtvt1IYOPhv8pJWz4CiehtxHaWku9UcPZEly8YHNPXjOM_qz4OKeC6beKkgrzwlkkWWsKhoVpJNshKcpMNb7wXadx977qEIb3oLPsje37S0vO5LEYjF3JSDCnY6SOUutMxg_qEzZQGMyOVk2s9GFFBVX1hQ7R3QIl6OHk07YDyAkojgKj9gnewG97wi6hH7BH1ef7kxSA-kKZvMgmjqSg5qNh7RHUzoEoMDgMNZ-gcKAo5ioUX4XMhDZGrd3gPQw7gQHDe2iQ24hHtQOi2UK5iPd8ETKY-TJ1nvp1H1wzl7r5zMCbAvby_yNp6Qe1Rdhbj9gkffEvuo0W6DNYIii_pyLGumDL147TxN4FaEdaMlCSXTb63MvBwfMlhJA4m-tBe3tiXy5FZ5xkelPbZhd-RihxvV2oNg0jzVrRwAoh8thtv8LA679iloLrN_Bs4KxjSpmdU0TqoEVPcgaJJlgbXak7oSqVKm42CX_SoFduSOnAuSF0mPN91l0L2iae0zJfdj9iWXugCMfmWug-SfiXCRchIlCiMgUI5x1NqShjTM_rwoE4NDLmgaqRHl4oDY0VtnMzz4llyK0SRy-ENwlrc1IFFn7kufnSSp6V6GkVx7yHqXS8UF3B1s7Fu6FNtKfukTwe7YafODqupHCSUdupLdBI8RVRf1m2dfv7sLDsV_qiAUar0C0GU_qLNNxf5ViNhG8xwRrKbOFqgC2eYSxQ

.

Donald J Trump Announced That He Wants Spectrum Available For 6G ASAP! Do You Even Know What 6G Is As The American Public? https://rumble.com/v6ttntx-412889829.html

.

https://x.com/Imbackbitches45/status/1927373514799034789?t=ukG4jr9mxPA1ty6JyAkM-Q&s=19


European Union Parliament:

Ethical and societal challenges in the face of the technological tsunami that is coming

Study25-07-2022

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2022)729543

.

https://x.com/Imbackbitches45/status/1927480613822664774?t=aJ6aZTuQFat_hohOPNPFtQ&s=19

Keywords
trump20242030covid
