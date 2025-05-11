BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Morphou Neophytos: From the rising of Lazarus to the Resurrection of Christ (interview, 8.4.2023)
23 views • 4 months ago

The interview of Metropolitan Neophytos of Morphou with Maria Theristi (radio channel LEX & THE CITY), was broadcast by the Politis Radio Station 107.6 on April 8, 2023.


Επίσημη ιστοσελίδα Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου: https://immorfou.org.cy


Official site of Holy Metropolis of Morfou: https://immorfou.org.cy


Официальная интернет-страница Митрополии Морфу: https://immorfou.org.cy


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε μεταφρασμένες και υποτιτλισμένες ομιλίες του Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφύτου στα αγγλικά, ρωσικά και σε άλλες γλώσσες. Η σελίδα στην οποία θα βρείτε τις ομιλίες είναι η εξής: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...


NOTE: In our website you can find translated and subtitled homilies of Morfou Neophytos in English, Russian and other languages. Link: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...


ПРИМЕЧАНИЕ: На нашей интернет-странице вы можете найти выступления (проповеди) Митрополита Морфу Неофита, переведенные на английский, русский и иные языки, а также содержащие субтитры на означенных языках. Страница, на которой вы найдете выступления (проповеди), является следующей: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...

christgreecepropheciesorthodoxymitropoliti morfou neofitosriligion
