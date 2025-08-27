Episode 106: Das Gleichnis vom Schwenker und seinem Inhalt

Aus der Überzeugung, ja dem Wissen heraus, dass der Mensch für eine ganz bestimmte Aufgabe geschaffen wurde, deren Ausführung ihn überhaupt erst als Menschen definiert, entstand eines Morgens spontan dieser bildhafte Vergleich mit dem Cognacschwenker.

Literatur

• H20 und die Wasser des Vergessens / Ivan Illich





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Ich möchte nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

