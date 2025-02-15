Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 114.

Читает Автор.

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Что значит «физиологическая оболочка»?

02:09 — Какие идеи «стоицизма» применимы в Духовной Практике, Которая Открыта Матерью Мира для человечества?

03:39 — Есть ли символизм и параллель в том, что по легенде Осирис после Воскрешения стал «правителем царства мёртвых», — с тем фактом, что современные лжехристиане по-прежнему считают себя «верующими в Исуса» (Который Был Воплощением Осириса)?

05:04 — Вопрос о подготовке почвы для Антихриста.

05:39 — Что такое «сердце» эзотерически?

06:09 — Что значит высказывание: «Смотрите, чтобы разкаяние не омрачило веру вашу»?

07:01 — Вопрос о «царе скорпионов» и скорпионах.

10:46 — Что значит: полное снятие завесы? За этим сразу последует Переход?

12:46 — Вопрос о согласии на биометрию в документах, предлагаемых на подпись.

