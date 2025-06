04 Mantra 108 Christ Bouddha Amour

2 views • 08/08/2023

Ce mantra peut te servir d'aide pour manifester une réalité d'abondance, de sagesse et d'amour. Je te propose de répéter ce mantra 108 fois sur 108 jours et d'observer comment ta vie se transforme. Si tu le souhaites, tu peux aussi le faire tourner pendant que tu t'endors et tu programmeras ainsi ton subconscient de manière positive et tu aideras ainsi à apporter tes manifestations dans ta vie.

ᛉ (Algiz) et ᛟ (Ottawa) servent de runes de protection pour assurer l'énergie de ce mantra. ᛉ (Algiz) signifie protection de la force de l'élan et défense, elle nous ancre entre la terre et le ciel et nous accorde la protection de la Terre Mère et des forces cosmiques.

