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INSANE BIDEN GAVE THIS TO AFGHAN TERRORISTS DAH!
EARTH SHAKING NEWS
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90 views • 10/08/2023

MENTALLY BIDEN WOULD GIVE AWAY EVERYTHING AMERICANS OWN IF THIS STUPID BASTARD WAS GIVEN HALF A CHANCE. MY GOD CAN'T SOMEONE PUT THIS INSANE MAN OUT OF HIS FREAKING MISERY. IN MY 75 YEARS ON THIS RECHED PLANET I'VE NEVER SEEN SUCH A MENTALLY PERSON IN ALL MY LIFE.THE ONLY CHOICE FOR AMERICANS NOW IS TO STOCK UP ON GUNS, AMMO AND PREPS. THESE RUTHLESS TERRORISTS LOOK UPON AMERICA AS THE GREAT SATAN. YOU'RE A FOOL IF YOU DON'T THINK THESE TERRORISTS AREN'T HERE ALREADY WITH THE WIDE OPEN BORDERS. I BET BY THE END OF 2023 CITIES IN AMERICA WILL BURN. REMEMBER! THERE'S A HUGE ARAB POPULATION IN AMERICA ALREADY. REMEMBER WHEN OUR TRAITOR FBI PROTECTED THE TERRORISTS IN COLORADO AND TENNESSEE SOME YEARS AGO! AMERICA IS DEAD AND AMERICANS DON'T EVEN KNOW IT...WAKEUP!

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