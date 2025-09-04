China to Stop All U.S. Shipments 04/09/2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
China’s retaliation against President Trump’s tariffs includes more export controls on rare earth minerals which are vital to electronics and battery manufacturing. Trump is set to unleash a devastating 104% tariff on China today after Beijing ignored his deadline to lift its retaliatory tariffs.
00:00China Economic War on U.S.
04:59China Cuts of Rare Minerals to U.S.
06:45Tariffs Against China
10:30Digital Dollar
13:04Totalitarian Government
24:28Joseph’s Kitchen