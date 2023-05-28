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JFK TO 9-11 FREEMASON TRICK P-2
EARTH SHAKING NEWS
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129 views • 05/28/2023

IT'S CRITICAL YOU WATCH PART-2! IT REVEALS JFK'S BODY WAS SECRETLY STOLEN FROM AIR FORCE ONE AND PLACED ON AIR FORCE-2. UN BE KNOWN TO VIRTUALLY EVERYONE, OFFICER J.D. TIPPIT'S BODY WAS ALSO ON AIR FORCE 2. IT WAS ON THIS FLIGHT TIPPIT WAS TRANSFORMED INTO JFK. THIS IS WHY THERE WERE 2 CASKETS THAT ARRIVED THAT NIGHT IN WASHINGTON. JACKIE KENNEDY SAID IT DID NOT LOOK LIKE JFK AND BELONGED IN A WAX MUSEUM. JAMES FILES THE GRASSY KNOLL MAFIA ASSASSIN TOLD ME IN AN E-MAIL JFK'S CASKET AND BODY WAS DUMPED IN THE ATLANTIC. JOE WEST GOT A COURT ORDER TO OPEN JFK'S GRAVE AND WAS DEAD OF FAST ACTING CANCER WEEKS AFTER THE COURT ORDER WAS GRANTED. THIS MUST BE WHY JFK JR. IS ALSO BURIED IN THE ATLANTIC. THESE ARE MORE RICH MEN'S TRICKS BY THE OCCULT FREEMASONS WHO CONTROL THE WORLD VIA THE DEMONIC DEMONS PULLING THE STRINGS BEHIND THE SCENES. SEND THIS SHOCKING VIDEO TO EVERYONE AND WAKEUP...

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