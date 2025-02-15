Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 114. Читает Автор

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj
Скачайте Архив Сайта по ссылкам — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 114.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/4BTv2ejULEU
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-114
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Что значит «физиологическая оболочка»?
02:09 — Какие идеи «стоицизма» применимы в Духовной Практике, Которая Открыта Матерью Мира для человечества?
03:39 — Есть ли символизм и параллель в том, что по легенде Осирис после Воскрешения стал «правителем царства мёртвых», — с тем фактом, что современные лжехристиане по-прежнему считают себя «верующими в Исуса» (Который Был Воплощением Осириса)?
05:04 — Вопрос о подготовке почвы для Антихриста.
05:39 — Что такое «сердце» эзотерически?
06:09 — Что значит высказывание: «Смотрите, чтобы разкаяние не омрачило веру вашу»?
07:01 — Вопрос о «царе скорпионов» и скорпионах.
10:46 — Что значит: полное снятие завесы? За этим сразу последует Переход?
12:46 — Вопрос о согласии на биометрию в документах, предлагаемых на подпись.
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».