BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

NO FORGIVENESS WITHOUT THE DEATH OF THE SON OF GOD
RandyWatchReport
RandyWatchReport
9 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
6 views • 6 months ago

Pelajaran besar yang terkandung dalam pengorbanan setiap korban yang berdarah, yang ditekankan dalam setiap upacara, yang ditanamkan oleh Bapa Sendiri adalah bahwa hanya melalui darah Kristus saja pengampunan dosa; namun betapa banyak yang memikul kuk yang menyakitkan dan betapa sedikit yang merasakan kekuatan kebenaran ini dan bertindak atasnya, secara pribadi, dan memperoleh berkat-berkat yang mungkin mereka peroleh melalui iman yang sempurna dalam darah Anak Domba Bapa, menyadari bahwa hanya melalui Dia pengampunan dosa, percaya bahwa ketika bertobat Dia mengampuni dosa-dosa itu, baik besar maupun kecil. O! Betapa diberkatinya Juruselamat!—Letter 12, 1892.

Keywords
deathforgivenesschristcrossjusticepardonjudgment
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy