NO FORGIVENESS WITHOUT THE DEATH OF THE SON OF GOD

Pelajaran besar yang terkandung dalam pengorbanan setiap korban yang berdarah, yang ditekankan dalam setiap upacara, yang ditanamkan oleh Bapa Sendiri adalah bahwa hanya melalui darah Kristus saja pengampunan dosa; namun betapa banyak yang memikul kuk yang menyakitkan dan betapa sedikit yang merasakan kekuatan kebenaran ini dan bertindak atasnya, secara pribadi, dan memperoleh berkat-berkat yang mungkin mereka peroleh melalui iman yang sempurna dalam darah Anak Domba Bapa, menyadari bahwa hanya melalui Dia pengampunan dosa, percaya bahwa ketika bertobat Dia mengampuni dosa-dosa itu, baik besar maupun kecil. O! Betapa diberkatinya Juruselamat!—Letter 12, 1892.