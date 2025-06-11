Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 127. Читает Автор

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 127.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Насколько оправдано убийство и самоубийство на сцене театра или кино? На какие темы следовало бы ставить спектакли или снимать фильмы?
03:41 — На каком сроке беременности в плод входит душа?
04:07 — Дорогая Матерь Мира! Что Произходит с Тобой во время предложения Тебе трапезы в благодарственной молитве?
05:50 — Какими словами правильнее предлагать Тебе еду в такой трапезной молитве?
06:25 — Следует ли при очищении воды Молитвой Света произносить её вслух?
07:59 — Дорогая Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Объясни, пожалуйста, значение слова «татагаты».
08:53 — Слышал, что разстояния до планет очень близкие, например, до Марса можно долететь за 3 часа. Так ли это?
09:59 — Кто такие гномы?
12:05 — Считается, что каждого человека сопровождает светлый ангел и тёмный. Это правило разпространяется на всех, кто находится в человеческих телах: на летариев, гонителей Матери Мира и на откровенных рептов?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
