Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 127. Читает Автор

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 127.

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 127.

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Насколько оправдано убийство и самоубийство на сцене театра или кино? На какие темы следовало бы ставить спектакли или снимать фильмы?

03:41 — На каком сроке беременности в плод входит душа?

04:07 — Дорогая Матерь Мира! Что Произходит с Тобой во время предложения Тебе трапезы в благодарственной молитве?

05:50 — Какими словами правильнее предлагать Тебе еду в такой трапезной молитве?

06:25 — Следует ли при очищении воды Молитвой Света произносить её вслух?

07:59 — Дорогая Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Объясни, пожалуйста, значение слова «татагаты».

08:53 — Слышал, что разстояния до планет очень близкие, например, до Марса можно долететь за 3 часа. Так ли это?

09:59 — Кто такие гномы?

12:05 — Считается, что каждого человека сопровождает светлый ангел и тёмный. Это правило разпространяется на всех, кто находится в человеческих телах: на летариев, гонителей Матери Мира и на откровенных рептов?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

