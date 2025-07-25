🚨 Shorts FTSE 100 ULTRAPASSA 9.000 PONTOS! Recorde histórico em Londres! 📈🌍

📝 Descrição:

O principal índice da bolsa de Londres, o FTSE 100, acaba de fazer história ao ultrapassar a marca dos 9.000 pontos pela primeira vez! 📊

O movimento reflete uma migração estratégica de investidores globais para fora dos EUA, favorecendo ações internacionais devido à queda da libra e temores sobre novas tarifas. 💷⚠️

📢 Queremos continuar trazendo notícias relevantes para você! Mas precisamos da sua ajuda.

Segue a gente e fortaleça o canal! 🙌

📰 Toque em se inscrever no canal ou “+ Seguir” aqui no perfil, na bolinha com o logotipo do Work News, e fique por dentro de tudo! 🚀

🔗 https://www.youtube.com/@WorkNews_Channel

#FinançasGlobais #FTSE100 #BolsaDeValores #Investimentos #EconomiaMundial

🏷️ Tags:

#investimentos, #bolsadevalores, #ftse100, #economiamundial, #recordehistórico, #açõesinternacionais, #londres, #mercadofinanceiro, #notíciasdeeconomia, #quedasdalibra, #tarifascomerciais, #bolsadelondres, #investidoresglobais, #trading, #finanças, #açõesemaalta, #tendênciadomercado, #worknews, #fyp, #foryou, #viral, #trending, #Shorts



